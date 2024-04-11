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Ханифов о М12: После обильных снегопадов сделаны соответствующие выводы
Зимой из-за обильных снегопадов возникли проблемы с передвижением по М12 «Восток» в Татарстане. По этой ситуации были сделаны соответствующие выводы, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн».
«Многократно усилены технические ресурсы. То есть стало больше снегоуборочной техники и рабочих. Думаю, что такого повторения, как этой зимой, когда огромные снегопады даже приводили к тому, что движение останавливалось, не будет», – сказал глава Миндортранса.
Ханифов подчеркнул, что эта дорога очень удачно спроектирована и построена. «Сегодня М12 – это наше будущее», – убежден он.
Движение по всей трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани запустил в декабре прошлого года Президент РФ Владимир Путин. По Татарстану проходит 142 км этой дороги.
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