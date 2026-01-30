news_header_top
Общество 30 января 2026 22:31

Ханифов: «Наша головная боль – нормативное состояние региональных автодорог»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нормативное состояние автодорог регионального значения в Татарстане на конец 2025 года составило лишь 52,23%. А к 3030 году нужно достичь 60%. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Наша головная боль – нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения. Если мы за пять прошлых лет поднялись на 4,3%, то на следующую пятилетку мы должны подняться почти на 8%», – сказал он.

По словам Ханифова, в прошлом году в Татарстане было построено, реконструировано и отремонтировано более 1,9 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#региональные дороги
