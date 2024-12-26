Ханифов: Аэропорт Казани сможет обслуживать 7,5 млн пассажиров в год

Миндортранс РТ ожидает, что аэропорт Казани будет обслуживать 7,5 млн пассажиров в год. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов во время открытия трех дорожно-транспортных объектов в Татарстане.

«Аэропорт, рассчитанный на 2,5 млн пассажиропотока в год, уже в 2023 году превысил планку более 5 млн пассажиров. То есть аэропорт нуждался в расширении. В первую очередь требовалось расширить перронное пространство. И строительство нового терминала впереди», – рассказал он.

К саммиту БРИКС проведена реконструкция перрона аэропорта Казани площадью 160 тыс. кв. метров и площадки предполётной подготовки площадью 15 тыс. кв. метров. Кроме того, построены локальные очистные сооружения, здания.

Стоимость проекта – 7,5 млрд рублей. «50% средств выделены из резервного фонда РФ и 50% – из бюджета республики», – отметил глава Миндортранса.

«Аэропорт справился с задачей по принятию гостей саммита БРИКС», – подчеркнул Ханифов.

По его словам, уже проектируется новый третий терминал, благодаря которому аэропорт сможет обслуживать 7,5 млн пассажиров в год. «Это уже недалекое будущее», – заключил министр.