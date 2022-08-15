Хань Минъюй: «США являются главным разрушителем мира в Тайваньском проливе»

Вопреки протесту китайской стороны, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила китайский Тайвань. Это серьезное нарушение принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, значительный подрыв политического фундамента китайско-американских отношений, грубое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Китая. Такое мнение выразил исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Казани Хань Минъюй, написав статью по этому вопросу.

«Этот инцидент привлек широкое внимание международного сообщества. Для того, чтобы более точно и объективно оценить это событие, я считаю необходимым разъяснить следующие вопросы», - написал Хань Минъюй.

По его словам, Тайвань — это неоспоримая и неотъемлемая часть Китая.

«Тайвань принадлежит Китаю с древних времен. И это утверждение имеет основу в истории и четкие факты с юридической точки зрения. Большое количество исторической литературы и документов свидетельствуют о раннем освоении Тайваня китайским народом. Самое раннее упоминание о Тайване было оставлено в “Описание прибрежных земель” жителем царства У Шэнь Инем в период Троецарствия, составленным в 230 году нашей эры. Тайваньский вопрос остался после гражданской войны в Китае, по завершению которой в 1949 году правительство Гоминьдана перебралось в Тайбэй, что привело к отделению Тайваня от материковой части. 1 октября 1949 года Китайская Народная Республика стала единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Это смена политической власти в условиях неизменности субъекта международного права. Правительство Китайской Народной Республики, как и должно быть, в полной мере обладает суверенитетом и использует его, включая суверенитет над Тайванем. В октябре 1971 года сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 2758. Эта резолюция не только окончательно решила вопрос о представительстве всего Китая в ООН, включая Тайвань, с политической, юридической и процедурной точек зрения. Резолюция четко определила, что у Китая есть только одно место в ООН, и не существует таких понятий, как “два Китая” или “один Китай, один Тайвань|. На практике, ООН для названия Тайваня использует “Тайвань, провинция Китая”», - отметил исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Казани.

Хань Минъюй уверен, что США являются главным разрушителем мира в Тайваньском проливе и главным нарушителем стабильности региона.

«Соединенные Штаты привыкли “подливать масло в огонь”. Согласно неполным статистическим данным с момента завершения Второй мировой войны до 2001 года в 153 регионах мира произошло 248 вооруженных конфликтов, 201 из которых был инициирован США. С 2001 года США развязывают войны и проводят военные операции, в результате которых погибло более 800 тысяч человек и десятки миллионов людей были вынуждены покинуть свои дома. В течение последних лет США не только на словах, но и на деле постоянно искажают и выхолащивают принцип “одного Китая”. Конгресс США неоднократно делал ложные заявления в отношении Тайваня, а также рассматривал и принимал ряд негативных законопроектов, касающихся Тайваня, что наносило ущерб политической основе китайско-американских отношений. США действуют в сговоре с сепаратистскими силами “Независимость Тайваня” игнорируют ряд международно-правовых документов, включая “Каирскую декларацию” и “Потсдамскую декларацию”. Они в очередной раз агитируют за “неопределенный статус Тайваня” и заявляют о своей поддержке Тайваня в “значимом участии в системе ООН”. Фактически, суть состоит в том, чтобы попытаться изменить статус Тайваня как части Китая, искусственно создать “два Китая”, “один Китай, один Тайвань” и, таким образом, реализовать свою политическую цель “использования Тайваня для сдерживания Китая”. Если международное сообщество позволит США своевольничать, то Устав ООН останется только на бумаге», - отмечается в статье.

По словам Ханя Минъюя, принцип «одного Китая» — это всеобщий консенсус международного сообщества и политическая основа для взаимодействия Китая с другими странами, а также непреодолимая красная линия и нижний предел, который нельзя пересекать.

«В мире есть только один Китай, а Тайвань является частью Китая. Правительство Китайской Народной Республики — это единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Это основная норма международных отношений, подтвержденная резолюцией 2758 Генеральной Ассамблеи ООН. Это торжественное обещание, взятое Соединенными Штатами в рамках трех совместных китайско-американских коммюнике. В настоящее время уже более 170 стран и целый ряд международных организаций выступили со справедливыми заявлениями, в которых подтверждают свою приверженность принципу “одного Китая” и поддерживают Китай в решительной защите собственного суверенитета и территориальной целостности.

«Под руководством Коммунистической партии Китая и при его содействии за более чем 70 лет отношения между двумя берегами тайваньского пролива достигли значительного прогресса. День ото дня расширяются обмены и сотрудничество между обеими сторонами Тайваньского пролива, а взаимодействие и контакты с каждым днем становятся все более тесными, принося настоящую пользу соотечественникам, проживающим на обоих берегах пролива, особенно на Тайване. В 1978 году товарооборот между двумя берегами Тайваньского пролива составлял только 46 млн долл. США, а в 2021 году он вырос до 328,34 млрд долл. США, увеличившись более чем в 7 тыс. раз. Материковый Китай 21 год подряд становится крупнейшим экспортным рынком для Тайваня, ежегодно принося Тайваню большой профицит. Материковый Китай — это крупнейшее место для инвестиций тайваньских бизнесменов за пределами острова. По состоянию на конец 2021 года тайваньские бизнесмены инвестировали в общей сложности в 123,7 тыс. проектов на материке, при этом объем реальных инвестиций составил 71,34 млрд долл. США. В 1987 году между двумя берегами Тайваньского пролива путешествовало менее 50 тыс. человек, а в 2019 году - около 9 млн человек. Соотечественники, проживающие по обе стороны Тайваньского пролива, неразрывно связаны сообществом с единой судьбой. Обе стороны должны укреплять обмены и сотрудничество, и они никогда не смогут остановиться, прекратить или уменьшить это взаимодействие», - считает исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Казани.