«Хан десертов» и «шикарный» кыстыбургер. Иностранцы попробовали блюда татарской кухни

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Казанские рестораторы ко дню татарской кулинарии провели необычный эксперимент, в ходе которого иностранным сотрудникам «Казаноргсинтеза» предложили попробовать блюда татарской кухни. Дегустаторами чак-чака, губадии, кыстыбургеров и других лакомств стали Омар Абдельрахман из Египта, Рэй Доминго Танатан из Филиппин, Гасан Набиев из Азербайджана и Бассел Сулайман из Сирии.

Особенно зарубежным гостям понравился чак-чак. Рэй Доминго Танатан признался, что обожает этот татарский десерт, поскольку он сладкий. Также для него было удивлением то, что многие татарские блюда готовятся из конины. Но, тем не менее, попробовав пельмени «Кияу», он сразу же поставил им высший балл и сравнил их с дамплингами.

Омар Абдельрахман рассказал, что чак-чак однажды возил на родину, чтобы угостить им родных.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Когда я съездил домой, отец мне звонит и говорит: "Помнишь, на БРИКС, когда наш президент (Египта Абдель Фаттах ас-Сиси – прим. Т.-и.) приехал сюда (в Казань – прим. Т.-и.), его угостили чем-то кругленьким?" Я говорю: "Да, это чак-чак". Он говорит: "Ну давай привези мне сюда"», – поведал Абдельрахман.

Также ему очень понравился кыстыбургер с кониной, который он назвал «шикарным» лакомством. Но при этом отметил, что добавил бы туда картошки-фри.

Попробовав губадию, Бассел Сулайман отметил, что в Сирии ничего подобного нет. Также ему очень понравились эчпочмоти, которые он оценил на 10 из 10. Попробовав суп Им-Том, сириец в шутку попросил повара сразу кастрюлю ему принести.

Татарский десерт «Хан» особо понравился Гасану Набиеву. «Я первый раз такое пробую, но это очень вкусно. Это на самом деле хан десертов», – сказал он.