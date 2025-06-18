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Политика 18 июня 2025 14:24

Хаменеи предупредил США о непоправимом ущербе в случае военного конфликта с Ираном

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о серьезных последствиях для США в случае их вовлечения в военный конфликт с Исламской Республикой. В своем обращении к народу он подчеркнул стойкость иранского народа и предупредил американцев о грядущих потерях. Об этом сообщает ТАСС.

«Мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается. Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб», — сказал Хаменеи. Эти слова приводит его пресс-служба.

Она указывает, что так в своем заявлении верховный лидер отреагировал на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее потребовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

#Иран #США
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