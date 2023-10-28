Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ХАМАС выражает готовность отпустить восемь заложников по запросу МИД РФ
Движение ХАМАС от МИД РФ получило список россиян, которые могут быть в числе заложников. Палестинское движение их ищет и готово отпустить, сообщает РИА Новости.
По словам члена политбюро и главы отдела по внешним связям ХАМАС Мусы Абу Марзука, к этому списку отнесутся очень внимательно, он будет отработан тщательно, потому как ХАМАС смотрит на РФ, как на ближайшего друга.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников