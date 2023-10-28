ХАМАС выражает готовность отпустить восемь заложников по запросу МИД РФ

Движение ХАМАС от МИД РФ получило список россиян, которые могут быть в числе заложников. Палестинское движение их ищет и готово отпустить, сообщает РИА Новости.

По словам члена политбюро и главы отдела по внешним связям ХАМАС Мусы Абу Марзука, к этому списку отнесутся очень внимательно, он будет отработан тщательно, потому как ХАМАС смотрит на РФ, как на ближайшего друга.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС вторглись в районе Израиля на юге. Военное крыло движения — «Бригады «Аль-Кассам» — объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы».