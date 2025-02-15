ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников

Палестинская группировка ХАМАС в субботу освободила троих заложников, среди которых гражданин России Александр Труфанов, сообщает «Коммерсант». В обмен Израиль должен отпустить из тюрем 369 палестинских заключенных.

Обмен заложниками состоялся в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа. Они провели в плену 498 дней. Александр Труфанов, имеющий гражданство Израиля и России, был похищен вместе с матерью, бабушкой и подругой, которых освободили в ноябре 2023 года. Двое других освобожденных – Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США) и Яир Горн (гражданин Израиля).

Освобождение стало частью первого этапа перемирия между ХАМАС и Израилем в секторе Газа.