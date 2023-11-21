ХАМАС опубликовал кадры поражения израильской тяжелой техники в Газе

Видео с подборкой уничтожения израильской техники, участвующей в наземной операции в городе Газа опубликовало, медиа-крыло палестинского движения ХАМАС.

На видео вооруженные гранатометами палестинцы наносят удары по танкам «Меркава Мк.4», оставшимся без прикрытия пехоты в городской застройке. Кроме того, на записи видно, что для уничтожения техники бойцы ХАМАС также используют самодельные взрывные устройства (СВУ).

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. В этот день бойцы палестинского движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Вторжению предшествовала массированная ракетная атака. В результате нападения были убиты более 1,2 тыс человек. Около 130 граждан были взяты в плен, в их числе иностранцы.

Ответным шагом Израиля стали объявление войны против ХАМАС и мобилизация 360 тыс. резервистов. После этого по сектору Газа начали наносить удары, жертвами которых стали десятки тысяч мирных палестинцев.