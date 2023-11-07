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ХАМАС не разрешило россиянам покинуть сектор Газа через пропускной пункт «Рафах»
Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки граждан зарубежных стран и палестинцев с двойным гражданством, которые могут покинуть Газу через КПП «Рафах» 7 ноября, сообщает ТАСС.
Отмечается, что граждане, упомянутые в документе, должны прибыть к КПП в 7 утра, чтобы облегчить процесс перехода.
В размещенных ХАМАС списках есть граждане Британии, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и Германии. При этом российские граждане в списках отсутствуют.
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