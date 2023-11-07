ХАМАС не разрешило россиянам покинуть сектор Газа через пропускной пункт «Рафах»

Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки граждан зарубежных стран и палестинцев с двойным гражданством, которые могут покинуть Газу через КПП «Рафах» 7 ноября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что граждане, упомянутые в документе, должны прибыть к КПП в 7 утра, чтобы облегчить процесс перехода.

В размещенных ХАМАС списках есть граждане Британии, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и Германии. При этом российские граждане в списках отсутствуют.