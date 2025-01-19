ХАМАС надеется, что Россия поможет восстановить сектор Газа

Палестинское движение ХАМАС надеется, что РФ сыграет весомую роль при восстановлении сектора Газа, создав своей вовлеченностью нужный баланс сил. Об этом сообщил член руководства движения Сами Абу Зухри, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы и не оставит эту территорию на попечение западных сторон. Без сомнений, присутствие России, ее основополагающая роль на предстоящем этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом очень важны, это создает баланс и препятствует западным попыткам монополизировать (эти процессы – прим. «Т-и»)», - сказал он.

По его словам, руководители ХАМАС очень ценят российскую позицию в целом и особенно то, что власти РФ не дали Соединенным Штатам попытаться навязать мировому сообществу проекты резолюций о признании ХАМАС террористической организацией или в поддержку израильской оккупации.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь на 42 дня, начиная с 19 января. Также стороны заявили, что стремятся окончательно завершить боевые действия, в результате которых за 15 месяцев не стало 46 тыс. палестинцев и порядка 1,5 тыс. израильтян.