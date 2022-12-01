Халяльные инвестиции: Минниханов открыл в Казани центр по исламским финансам

В Казани открылся центр по исламскому финансированию. В церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Новый офис начнет обслуживать как розничных, так и корпоративных клиентов. Они смогут воспользоваться различными инструментами партнерского финансирования: халяльными инвестиционными инструментами, мударабой, торговым финансированием, банковскими гарантиями, платежными и текущими счетами и другими.

«Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата. Напомню, что Татарстан стал пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга в России», — подчеркнул Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России уделяется большое внимание развитию связей с мусульманскими странами. Значительный вклад в такую работу вносит и Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Рустам Минниханов.

«Перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества является система исламского финансирования. Я считаю, что подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам», — заключил Президент Татарстана.