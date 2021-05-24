В Казани состоится выставка мусульманской культуры «Ислам нуры»

С 3 по 7 июня жители и гости Казани смогут увидеть лучшие образцы исламской моды, боевое и холодное оружие, изделия народных промыслов и прикладного творчества, а также продукцию «Халяль». С этими и другими экспонатами можно будет ознакомиться на выставке мусульманской культуры «Ислам нуры — Луч ислама». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Основными целями мероприятия являются «гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих ислам, ознакомление жителей и гостей города с мусульманской культурой и традициями, поддержка диалога с молодым поколением», рассказали в ДУМ РТ.

Событие будет разделено на несколько секций — это «Исламская мода», продукция по стандартам «Халяль», декоративно-прикладное творчество и народные промыслы «Город мастеров», боевое и холодное оружие «Восточный клинок». Помимо этого, состоятся конференции и круглые столы, где участникам расскажут о развитии и актуальных вопросах исламского бизнеса, будут проходить беседы духовно-просветительского содержания, чтение сур Корана. Также участников ожидают мастер-классы по творчеству, рукоделию, выступления мастеров, владеющих холодным оружием, мусульманский гастрономический фестиваль и другие мероприятия.

Как сообщают организаторы, событие состоится на территории «Казанской ярмарки». 3–6 июня она будет работать с 10 утра до 6 вечера, а 7-го числа — с 10 утра до часу дня.