«Халяль-экспорт всерьез»: Россия выходит на рынки Ближнего Востока

«Агроэкспорт» и Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ подписали соглашение о продвижении отечественной халяльной продукции на рынки Ближнего Востока, Азии и Африки. Документ подписан на полях XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

Торжественная церемония состоялась на стенде Министерства сельского хозяйства России. Подписи под документом поставили глава Федерального центра развития экспорта продукции АПК (ФГБУ «Агроэкспорт») Илья Ильюшин и председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников.

По словам Аббяса хазрата, подписание дает синергию экспертизы и господдержки. Он отметил, что соглашение – не просто формальность, а продуманный шаг по объединению усилий государственных аналитиков и главных религиозно-производственных экспертов страны, где Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ становится полноценным экспертным участником внешнеэкономической деятельности России.

Главные направления сотрудничества, по словам председателя, включают снятие барьеров (совместное информирование российских производителей о специфических требованиях халяль-сертификации в разных странах-импортерах), аналитическую поддержку и мониторинг изменений в международном законодательстве, а также обмен опытом – интеграцию лучших практик контроля качества и духовного надзора в экспортные цепочки и выработку совместных предложений по проблемам производителей.

До сих пор одной из главных проблем для отечественных экспортеров оставалось различие стандартов: правила сертификации халяль в ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии или Турции могли существенно отличаться.

Благодаря союзу «Агроэкспорта» и Комитета ДУМ РТ российский бизнес получит «единое окно» компетенций. Предприятия смогут еще на этапе планирования производства адаптировать свои линии под требования конкретной страны назначения, избегая финансовых потерь и задержек на таможне.

Аббяс хазрат отметил, что соглашение открывает перед российскими брендами двери на самые перспективные рынки планеты. По его словам, объединение аналитики «Агроэкспорта» и авторитета Комитета по стандарту «Халяль» позволит России занять лидирующие позиции в мировой индустрии чистого производства. Он также заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок качественную, безопасную и халяльную продукцию, а подписанное соглашение доказывает, что курс на халяль-экспорт взят уверенно и всерьез.