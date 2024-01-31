Халил Шайхутдинов: Тренеры с результатами получают очень хорошую зарплату

Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал о зарплатах тренеров. Встреча с журналистами была посвящена предстоящему в начале февраля турниру корэш памяти поэта-героя Мусы Джалиля.

На вопрос главного редактора журнала «Ялкын» о финансовой поддержке детских спортивных тренеров, Халил Шайхутдинов ответил, что денежное вознаграждение зависит, в том числе, от результатов работы наставника.

«Я бы не сказал, что зарплаты у тренеров маленькие. Они получают примерно 40 тысяч. У нас один из тренеров по борьбе на поясах получает 175 тысяч. У него много спортсменов - победителей мирового уровня. Самая большая зарплата у тренера по синхронному плаванию - 225 тысяч. Зависит от показателей, у нас сейчас есть и доплаты, и количество детей учитывается. Вы скажете, что в сельской местности показателей нет. Можно дать в национальной борьбе корэш. Кто работает - тот ест. Поэтому, надо работать. Кто работает, у кого есть результаты, эти тренеры получают очень хорошую зарплату. А кто ходит на работу ради галочки, то и получает не больше 25 тысяч», – пояснил Шайхутдинов.

Он также вспомнил случай в Тюлячинском районе.

«Когда я работал в Тюлячинском районе, я сам ездил, проверял. Приезжают дети на соревнование по борьбе корэш, проигрывают. Я им говорю, что нет тренировки. Дети отвечают: “Нам спортзал не открывают”. Я без предупреждения приезжал, смотрел - у одного спортзал закрыт, у другого - в спортзале три ученика пинают мяч. Никто там и не думал готовить борцов. Я собирал тренеров, клал перед ними белый лист и говорил: “Или пишите заявление и уходите, или работайте. У вас сосед тракторист в пять утра уходит на поле, и не получает ежемесячно такую зарплату, как у вас. Мне стыдно перед этим человеком”, говорил я», – рассказал Халил Шайхутдинов.

В то же время он отметил, что работа у тренера тяжелая.

«Я склоняю голову перед ними. Была бы возможность, платил бы им больше. Потому что тренер это не просто наставник - он как отец, брат, друг, советчик, психолог, врач. Тренеры сегодня ведут много направлений. Они готовят из ребят и девчат нужных обществу людей. С годами каждый спортсмен чувствует все больше благодарности к своему тренеру», – рассказал Халил Шайхутдинов.

Энже Габдуллина