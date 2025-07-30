Халил Шайхутдинов рассказал, какую поддержку от Миниспорта РТ получили ветераны СВО
Сегодня на заседании Общественного совета при Министерстве спорта Республики Татарстан по итогам реализации публичных целей замминистра спорта Халил Шайхутдинов рассказал о том, какая поддержка в области физической подготовки в республике оказывается для ветеранов СВО и других боевых действий.
«Мы проводим для ветеранов соревнования Вместо либо метаний ножа, баскетбол на колясках. В ноябре 2024 года была создана первая команда по следж-хоккею для участников Специальной военной операции.
Мы тесно работаем со спортивным обществом инвалидов. Мы с ними проводим мероприятия и будем проводить. Недавно провели соревнования по настольному теннису, в начале года провели соревнования по лыжным гонкам. У нас в начале марта в Ханты-Мансийске завершился первый Всероссийский Кубок Защитника Отечества по зимим видам спорта, где принимали участие более 300 ветеранов из 60 регионов. Спортсмены соревновались в лифтах спортивных дисциплинах, лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжных спусках и сноуборде. В составе сборной команды Республики Татарстан приняли участие десять спортсменов в следж-хоккее и 3 человека в лыжных гонках.
Также мы на спортивном комплексе «Олимп» провели спортивные мероприятия по плаванию. Это открытый кубок «Своих», в котором приняли участие более 100 ветеранов из 16 регионов Российской Федерации», – рассказал Халил Шайхутдинов.