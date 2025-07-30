Халил Шайхутдинов рассказал, какую поддержку от Миниспорта РТ получили ветераны СВО

Фото: minsport.tatarstan.ru

Сегодня на заседании Общественного совета при Министерстве спорта Республики Татарстан по итогам реализации публичных целей замминистра спорта Халил Шайхутдинов рассказал о том, какая поддержка в области физической подготовки в республике оказывается для ветеранов СВО и других боевых действий.

«Мы проводим для ветеранов соревнования Вместо либо метаний ножа, баскетбол на колясках. В ноябре 2024 года была создана первая команда по следж-хоккею для участников Специальной военной операции.

Мы тесно работаем со спортивным обществом инвалидов. Мы с ними проводим мероприятия и будем проводить. Недавно провели соревнования по настольному теннису, в начале года провели соревнования по лыжным гонкам. У нас в начале марта в Ханты-Мансийске завершился первый Всероссийский Кубок Защитника Отечества по зимим видам спорта, где принимали участие более 300 ветеранов из 60 регионов. Спортсмены соревновались в лифтах спортивных дисциплинах, лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжных спусках и сноуборде. В составе сборной команды Республики Татарстан приняли участие десять спортсменов в следж-хоккее и 3 человека в лыжных гонках.

Также мы на спортивном комплексе «Олимп» провели спортивные мероприятия по плаванию. Это открытый кубок «Своих», в котором приняли участие более 100 ветеранов из 16 регионов Российской Федерации», – рассказал Халил Шайхутдинов.