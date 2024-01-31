Халил Шайхутдинов об отстранении Камилы Валиевой: Степень вины есть в нас самих

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Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов прокомментировал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой.

«Камила Валиева сейчас в очень сложном положении. Люди ее очень любят, за нее переживают. Но вина в некоторой степени лежит и на нас самих, спортсмен не должен был остаться в такой ситуации. Хочу сказать, что причины надо искать также и в нас самих. Говорят, “Умный найдет выход, а мудрый не попадет в ситуацию”. Камила юная, неопытная, но у нее есть тренеры, функционеры, врачи, и они должны были думать. Чтобы в будущем такое не случилось не только с Камилой, но и с другими спортсменами, они должны задуматься», – сказал Шайхутдинов корреспонденту «Татар-информа».

После того, как российская сборная по фигурному катанию завоевала золото Олимпиады 2022 года, Камилу Валиеву обвинили в употреблении допинга – препарата «триметазидин». Юристы со стороны России утверждают, что вещество попало в организм спортсменки случайно, через еду, которой угостил ее дедушка, принимающий этот препарат. После двух лет заседаний Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года, также будут аннулированы ее результаты за последние 2 года. Российская сборная лишается олимпийской медали.

«Сегодня каждый знает о том, что принимать допинг запрещено. Мы понимаем, обнаруженное вещество никак не могло повлиять на результаты, однако факт имеется. Она сама не догадалась проследить, но это должны были сделать ее тренеры, функционеры», – подчеркнул Халил Шайхутдинов.

Он также выразил надежду, что за Камилу будут бороться, и возможно, удастся сократить срок дисквалификации до двух лет. В то же время шансы мизерные, отметил он.

«В последние годы из спорта сделали большую политику. Нас воспитывали под лозунгом “спорт вне политики”, мы видели в спорте красоту, честность, силу. Сегодня, к сожалению, зачастую изменяют этим принципам. Я считаю, что обидев эту юную девочку, они хотят обидеть и нас, жителей страны», – сказал Халил Шайхутдинов.

Первый замминистра спорта РТ считает, что отстранение Камилы Валиевой нужно было для того, чтобы победителем Олимпиады стала сборная США, занявшая второе место.

«И по судейству, и по недопущению спортсменов видим мировую политику. Когда сегодня накинулись всем миром, и что адвокаты из Великобритании, один из них немец, другой – американец, я уже ожидал подобного результата», – поделился он.

«Очевидно, что сегодня стараются называть белое черным, черное белым. Но стало больше наших сторонников - страны Азии, арабские страны, они видят, что это неправильно. Мы тоже не стоим на месте, сегодня Россия организует “Игры будущего”, игры БРИКС, мы стараемся справедливо ответить. Сегодня Россия, Татарстан реализует много масштабных проектов, мы отвечаем им не черными и грязными делами, но светлыми, отвечающими требованиям будущего поступками», – пояснил Халил Шайхутдинов.

Рамис Латыпов