Халил Шайхутдинов: «Мы живем в успешной и ведущей по спорту республике»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов выступил с приветственным словом на церемонии награждения лучших молодых спортсменов Республики Татарстан.

Торжественная церемония награждения «Спортивные надежды Татарстана» проходила сегодня в Казанском цирке.

«Дорогие спортсмены, уважаемые тренеры, руководители спортивных учреждений! Рад вас приветствовать на сегодняшнем празднике. Благодаря вам результаты Татарстана в детско-юношеском спорте растут. Нам всем повезло, что мы живем в благополучной, успешной, ведущей по спорту республике. Хочется выразить благодарность нашему Раису – Рустаму Нургалиевичу Минниханову – за то, что он всецело поддерживает спорт и прекрасно понимает, какой это большой труд. Сейчас в Татарстане практически в каждом районном центре есть уникальные спортивные сооружения. Это физкультурные комплексы, бассейны, ледовые дворцы. В общем есть все, что необходимо для плодотворных и эффективных занятий физической культурой» – цитирует Шайхутдинова корреспондент «ТИ-Спорта».

Отметим, что перед юными спортсменами по видеосвязи также выступили прославленные атлеты из Татарстана. В числе звездных спортсменов оказались пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, а также чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде Вероника Кудерметова.