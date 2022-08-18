Халиков Тимур Рафаэлевич – член центрального штаба общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», заместитель генерального директора «Ассоциации предприятий и промышленников РТ».

Стоял у истоков развития Общественного движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан. Тимур Халиков внес значительный вклад в развитие некоммерческого сектора: с 2007 по 2010 представлял некоммерческий сектор в составе Рабочей группы Федерального Собрания РФ по совершенствованию законодательства в сфере государственной национальной политики, а в период с 2012 по 2019 года являлся членом Общественной палаты Татарстана.

В 2015 — 2019 гг. руководил региональным штабом общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Сегодня Движение объединяет 81 региональное отделение и более 200 международных координаторов на всех континентах.

В 2018 году удостоен премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан.

Главная задача «Бессмертного полка России» в Татарстане — увековечение подвига героев Великой Отечественной войны, сохранение памяти о доблести и героизме народа, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений.

Официальный сайт организации: https://www.polkrf.ru