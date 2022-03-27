«Халеф» и «Бир»: татарские разведчики, сменившие Рихарда Зорге

С разоблачением знаменитого советского разведчика Рихарда Зорге, оказавшегося в японских застенках в 1941-м и казненного в 1944 году, у Советского Союза практически не осталось своих глаз и ушей в этом далеком, но очень важном для нашей страны регионе мира. Вместе с Зорге оказалась уничтожена и почти вся созданная им агентурная сеть.

После окончания Второй мировой войны, а затем после корейско-американской войны в начале 1950-х годов Советский Союз крайне нуждался в разведывательной информации о ситуации в Японии, в которой тогда уже крепко засели американцы. Но долгое время эта задача оставалась трудно выполнимой. Ситуация выправилась только в середине 1950-х годов, с началом работы в Японии советских разведчиков-нелегалов Шамиля Хамзина и Бибииран Алимовой.

Семья по приказу

Поздний вечер в китайском городе Тяньцзине. Сошедшая с поезда миловидная молодая женщина несколько взволнованно ищет глазами встречающего, но не находит. Время тянется медленно. Вот уже разъехались последние пассажиры, и она осталась одна, привлекая внимание стоящего недалеко полицейского. Тот, немного выждав, решительной походкой направился в ее сторону. Что последует дальше? Проверка документов, визит в участок? Этого допустить было никак нельзя, и женщина берет инициативу в свои руки. «Почему у вас здесь так темно? Хоть глаз выколи. На чем отсюда можно уехать?» Не ожидавший такого напора служивый тут же становится любезен, помогает ей поймать рикшу, и указывает дорогу до ближайшей гостиницы.

Так эта женщина уже не в первый раз в жизни избегает ненужного прокола, грозящего неприятностями. По документам, выправленным в Урумчи, она – уйгурка Хатыча, родом из знатной и обеспеченной семьи из китайского Синьцзяня. В действительности же – советская разведчица-нелегал по имени Бибииран Алимова. В Тяньцзине она должна познакомиться со своим женихом и выйти за него замуж. Ей предстоит создать семью – и по легенде, разработанной в центре, и в действительности. Встретиться с избранником воочию они смогут только на следующий день. А в этот – остается только ночевать в гостинице и ждать утра.

«Мне импонировало, что он татарин, мусульманин»

Будущий супруг Шамиль Хамзин, а по легенде - преуспевающий уйгурский бизнесмен Энвер Садык, не смог встретить Бибииран на вокзале. На этот случай у них был в запасе еще один вариант – увидеться на следующий день. Так и сделали. Шамиль прогуливался с товарищем по улице в условленном месте и приметил на противоположной стороне молодую женщину. Но что-то останавливало его. За полтора часа взаимных мимолетных взглядов он так и не решился пойти ей навстречу. Бибииран, в свою очередь, сразу узнала Шамиля, она хорошо запомнила его фотографию. И, наконец, как это часто бывает в жизни у женщин, взяла инициативу в свои руки. Подошла сама.

Было ли волнение? Все-таки им предстояло в дальнейшем не просто работать вместе, а по-настоящему пожениться. Вот как об этом много позднее рассказывала сама Бибииран: «Я человек военный. У нас приказ не обсуждают, а выполняют. А чувства… Мне импонировало, что он татарин, мусульманин. Да и как мужчина он был хорош собой – сильный, мускулистый, умный…»

Шамиль поначалу разместил Бибииран у своих знакомых. Жить вместе они начали только после свадьбы.

Разведчик с деловой хваткой

Врожденная энергетика и историческая судьба раскидали татарский народ по разным городам и весям. Не стала исключением и семья Шамиля Хамзина: он родился в 1915 году в Архангельске. В Казань его родители переехали в 1923 году и поселились в самом центре столицы республики – на улице Правобулачной. После окончания школы молодой парень поступил в Ленинградский политехнический институт и зарекомендовал себя как способный и подающий надежды инженер. Круг интересов включал военную тематику. Хамзин разработал радиоуправляемую торпеду, чем сразу привлек внимание компетентных органов. Затем – работа на одном из оборонных заводов Москвы. С началом войны он не раз подавал рапорт об отправке на фронт, но каждый раз ему отказывали, пока в 1943 году не пригласили работать в управление внешней разведки.

Его мечта – бить фашистов лично – не осуществилась. Вместо этого Шамилю пришлось снова взяться за учебу: профессия разведчика дается нелегко и требует много сил на овладение необходимыми знаниями и навыками. Страноведение и религиоведение, радиодело и психологические приемы внушения и убеждения, иностранные языки (уйгурский, китайский, английский, турецкий, японский) и медицина, слежка на местности и стрельба из всех видов оружия, выживание в экстремальных условиях и рукопашный бой и много чего другого.

Скриншот видео

В Китай его переправили в конце 1940-х и дальше началось постепенное внедрение в среду под видом успешного уйгурского торговца. Экономике в Москве учили хорошо, глубокие знания удачно соединились с татарским предпринимательским характером. Гены дали о себе знать, и через несколько лет Шамиль Хамзин, под именем Энвер Садык, переехал в один из крупнейших морских городов Китая – Тяньцзинь. Вскоре он стал своим в татарско-уйгурской общине города, завел нужные знакомства, пользовался всеобщим уважением и доверием со стороны многих бизнесменов, в том числе японских, имевшим бизнес в Китае. Но центр ставил задачу перебраться в Японию, что было неимоверно сложно. Япония не принимала эмигрантов, тем более из Китая. Москва начала сложную игру, одним из важных элементов которой была женитьба Энвера Садыка (Шамиля Хамзина). Женатый человек вызывал гораздо больше доверия. Да и работать двоим было гораздо легче.

Актриса без права на дубль

Бибииран Алимова родилась в 1918 году в городе Мары в Туркмении. Отец – Карим, оказался здесь в годы Гражданской войны. Приехал в Среднюю Азию из Буинского района Татарстана. Мама – туркменка. Маленькая Бибииран с детства легко усваивала языки – татарский, туркменский, узбекский. В 18-летнем возрасте стала настоящей местной кинозвездой – снялась в главной роли в одном из первых фильмов киностудии «Туркменфильм» – фильме «Умбар» (1936 год). Ее везде узнавали и обожали. Затем Бибииран принимает решение учиться на киноактрису в Ленинграде и поступает в студию Козинцева и Трауберга. Помимо профессии актера изучает русский и немецкий языки, что сыграло важную роль в будущем.

В 18 лет Бибииран стала местной кинозвездой – снялась в главной роли в одном из первых фильмов киностудии «Туркменфильм» «Умбар»

Скриншот видео

Вернувшись через три года в Ашхабад, молодая выпускница не находит здесь работы. В киностудии полностью сменилось руководство и теперь Бибииран – нежелательная персона. В результате она вынуждена переехать в Ташкент, где устраивается в «Узбекфильм». Здесь ее и застала Великая Отечественная война.

Вскоре Бибииран уходит добровольцем на фронт. Служит военным переводчиком с немецкого языка, попадает в самые разные переделки. Война есть война, но судьба ее бережет. После победы ее демобилизуют не сразу, хорошие переводчики требовались всегда и Алимову уговаривали остаться. Но девушка настояла на своем и в 1946 году вернулась домой, в Туркмению.

Казалось бы, дальше мирная жизнь, работа, дом, семья, дети. Но Бибииран был уготован иной путь – в конце 1940-х годов ее вызывают в Москву. Заслуги не забыты, а таланты Бибииран оценены по достоинству. Так она попадает во внешнюю разведку. Поначалу Бибииран готовят для работы в Германии. Она должна была уехать туда под видом турчанки. Учила турецкий, оттачивала берлинский диалект немецкого. Но неожиданно планы руководства поменялись: остро стояла задача наладить работу резидентуры в Японии. Бибииран начала готовиться к новому заданию. Теперь она должна стать уйгуркой по имени Хатыча, легализоваться в Китае и затем выйти замуж на другого «уйгура» Энвера Садыка – Шамиля Хамзина.

Так и начался ее путь сначала в Урумчи, а затем и в Тяньцзинь, где ее ждал будущий супруг.

Дорога в Японию

Итак, супруги начали осваиваться в Тяньцзине. В одном из интервью Бибииран Алимова так рассказывала о «секретах» супружеской жизни разведчиков, вынужденных стать мужем и женой по приказу: «Мы не одни были такие… Некоторые пары, составленные в центре, распадались уже через несколько месяцев… Несовместимость характеров, взаимная антипатия, да мало ли что! В таком случае задание срывалось. Это была настоящая трагедия. А в нашем случае… Чем больше я узнавала Шамиля, тем большим уважением проникалась к нему. И как к разведчику, и как к настоящему человеку – честному, кристальному, доброму, обаятельному».

Через год супруги переезжают вслед за бегущими от коммунистов гомиьдановцами в Гонконг. Здесь было немало японских эмигрантов и Шамилю посчастливилось познакомиться с одной японской семьей, которая искала покупателя на принадлежавший ей участок земли. Шамиль предложил им выкупить его и таким образом оказался владельцем пусть и небольшого, но земельного участка в Японии. Так появилась хорошая возможность наконец-то попасть в Японию. Заручившись рекомендательными письмами от партнеров – японских бизнесменов, Шамиль и Бибииран в 1954 году переезжают в Японию, в которой им суждено проработать 13 лет, стать успешными предпринимателями, душой общества и организовать бесперебойное получение Москвой важнейших разведданных из этой стратегически важной для Советского Союза страны.

«Центру. От Халефа и Бир…»

В Японии пришлось выворачиваться наизнанку. Финансами центр помочь не мог, а Шамилю Хамзину требовалось поддерживать репутацию успешного бизнесмена. И это в условиях жесточайшей конкуренции в совершенно чужой стране. Но у него получилось. Спустя время супруги переезжают в город Кобэ, а затем в Токио, где покупают небольшой двухэтажный дом. На втором этаже – живут сами, на первом открывают магазин, в котором торгуют бытовой техникой, одеждой. Старательно и быстро овладевают японским языком. Будучи очень общительным человеком, Хамзин заводит широкий круг знакомств. В его доме бывают бизнесмены, военные, в частности офицеры американской армии турецкого происхождения. За чашкой чая Хамзин узнает от них много нужной и совершенно секретной информации. Бибииран посещает элитный женский клуб, в котором тоже не теряет времени. Жены офицеров и дипломатов незаметно для себя выбалтывают многие военные секреты.

Скриншот видео

Шамиль, под прикрытием предпринимательской деятельности, разъезжает по стране и собирает информацию, требующуюся центру. В частности, о строительстве подводных лодок и модернизации военно-морского флота.

Именно Шамиль и Бибииран сообщают Москве сведения о готовящемся создании закрытого военно-политического союза, который намеревались учредить Япония, Южная Корея, Южный Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Новая Зеландия и другие государства. И в 1966 году такой союз действительно создается под названием Азиатско-Тихоокеанский совет.

Супругов везде принимают с удовольствием, они дружат со многими влиятельными семьями. Москва довольна своими сотрудниками, работающими под оперативными псевдонимами «Халеф» (Шамиль) и «Бир» (Бибииран). Центр получает богатую и нужную информацию политического, военного и промышленного характера. Но 13 лет нелегальной работы, в которой случались и случаи, грозящие провалом, не проходят бесследно. Во второй половине 1960-х Шамиль начинает чувствовать усиление внимания к себе со стороны японской контрразведки. Супруги обнаруживают, что их телефоны прослушиваются. Нередко они замечают и повышенный интерес к их делам со стороны некоторых знакомых, по всей видимости сотрудничающих с японскими спецслужбами.

Скриншот видео

Опасаясь провала разведчиков, в 1967 году Москва дает им команду возвращаться на Родину. Отъезд из Японии Шамиль и Бибииран обставили как деловую поездку в Париж. Не взяли с собой ничего: оставили дом, счета в банках и налегке улетели в Европу. Из Парижа долгий маршрут домой пролегал через Италию и Швейцарию. А затем – Болгария и, наконец – Москва.

После возвращения домой майор Бибииран Алимова вышла в отставку и работала уже в партийных органах Москвы, а полковник Шамиль Хамзин оставался в разведке еще три года и вышел на пенсию только в 1970-м году.

Легендарная семья разведчиков стала известна стране только в начале 1990-х годов, когда несколько заметок о них были опубликованы в центральных газетах. Они прожили вместе до самой смерти Шамиля Хамзина в 1991 году. Бибииран пережила мужа на двадцать лет.

Жизнь и результаты работы этого удивительного по своей эффективности тандема разведчиков, продемонстрированный ими пример супружеского уважения и любви друг к другу достойны нашей долгой и благодарной памяти.

Нияз Ахмадуллин для «Миллиард татар»