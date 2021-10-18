«Халабуды и рассадники крыс»: Метшин поручил закрыть вопрос автохлама и ларьков в Казани

Татарстанская столица в обозримом будущем должна окончательно освободиться от автохлама, незаконных ларьков и сараев во дворах. Список соответствующих объектов под уничтожение районы города сформируют до 1 ноября. Такое поручение на деловом понедельнике озвучил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что в татарстанской столице уже не первый год идет борьба с незаконными торговыми объектами, а также с бесхозными гаражами и автохламом. Все перечисленные объекты значительно портят визуальное и культурное восприятие республиканской столицы как со стороны гостей города, так и для самих казанцев.

«Мы должны объединить усилия и поддержать тех предпринимателей, которые работают в рамках законодательства», — отметил Метшин, говоря о борьбе с незаконными торговыми точками.

Он поручил главам районов города взять вопрос под пристальный контроль, чтобы через активизацию этой работы окончательно закрыть проблему уже в ближайшем будущем.

«Что касается гаражей и ржавых машин. Жители сами увидели, во имя чего это делается. Те халабуды, которые мы видели — у Казани не должно быть окраин, везде должен быть столичный уровень. Все это должно остаться во „вчера“», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Он поручил главам районов до 1 ноября просканировать свои территории на наличие оставшихся объектов автохлама, рухляди во дворах и незаконных объектов торговли.

«И определить график, чтобы итоги работы мы видели раз в месяц на деловом понедельнике. Средства для этого мы выделим. Это рассадник крыс, антисанитарии. <...> В этом направлении мы прошли очень большую дорогу. Но 10 лет говорить об этом мы не должны. В нашу бытность этот вопрос должен быть решен», — резюмировал казанский градоначальник, обращаясь к участникам совещания.