Хакимов: Из-за падения цен на молоко хозяйства Атнинского района потеряли 646 млн рублей

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Глава Атнинского муниципального района Габдулахат Хакимов выступил на расширенном заседании районного Совета по итогам социально-экономического развития.

«Когда такая трудоемкая сфера по итогам 2023 года дает всего 12,3% рентабельности — наталкивает на вопрос, есть ли будущее у сельского хозяйства в нашей стране? Только в результате падения цен на молоко хозяйства района потеряли 646 млн. рублей! Обратите внимание, что эта потеря без учета роста цен на технику, закупаемые продукты питания, топливо», — заявил глава района.

Он подчеркнул, что для успешного развития животноводства важно позаботиться о заготовке качественных кормов в необходимом объеме.

«Этот вопрос очень важен для нас, как района республики, где на сто гектаров пашни приходится наибольшее поголовье скота. Несмотря на то, что лето 2023 года выдалось особенно суровым для земледелия, на одну условную голову скота заготовлено более 29 центнеров корма. С каждого гектара зерновых собрано по 31,4 центнера. Валовой сбор составил более 58 500 тонн», — сказал Габдулахат Хакимов.

Он также подчеркнул, что самое эффективное использование продукции земледелия — это «пропустить» ее через животноводство.

«Мы снова и снова убеждаемся в этом. В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах района содержится 29 тысяч 995 голов крупного рогатого скота, в том числе 9655 голов дойных коров», — напомнил глава Атнинского района.

Еще Хакимов напомнил, что сегодня во всех отраслях народного хозяйства стоит проблема дефицита квалифицированных кадров.

«Особенно остро эта проблема ощущается в сельском хозяйстве. Агропромышленные организации района применяют различные стимулирующие меры в этом направлении. С этой целью хозяйства “Шахтер” и "Тукай" построили шесть коттеджей для рабочих, изъявивших желание прийти к ним на работу», — сказал он.

Глава района отметил, что эти работы в основном выполняются за счет собственных средств хозяйств.

«Это еще раз показывает эффективность ведения хозяйства в нашем районе. Атнинский район живет и развивается за счет своего труда и стараний, не залезая в долги. По состоянию на конец 2023 года, задолженность составляет 25% от текущего годового денежного дохода коллективных хозяйств района. По республике же эта цифра – 123 процента», — комментирует Хакимов.

Автор: Зиля Мубаракшина