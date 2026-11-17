Фото: Скриншот сайт IIHF

Сайт Международной федерации хоккея (IIHF) подвергся взлому после того, как федерация решила отстранить российскую молодежную сборную от МЧМ-2027 в Канаде — несмотря на то, что CAS обязал IIHF допустить команду к турниру.

На главной странице сайта IIHF появилось фото с голом Ильи Ковальчука в ворота Канады в финале ЧМ-2008 и послание: «Боитесь встретиться с Россией? Вы забанили единственную команду, которую не можете победить!».

После этого сайт IIHF перестал работать — и до сих пор остается недоступным.