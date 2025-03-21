Хакеры украли у жителей Татарстана 6 млрд рублей в 2024 году

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В 2024 году хакеры украли у жителей Татарстана 6 млрд рублей. В целом же россияне понесли убытки свыше 188 млрд рублей от действий таких злоумышленников, заявил директор по операционному управлению бизнесом компании Innostage Кирилл Семенихин, чьи слова приводит РБК Татарстан.

Причем бизнес теряет от хакерских атак сотни млн рублей каждый день, подчеркнул эксперт.

Что касается госсервисов и госпредприятия, то на них совершают до 32 тыс. атак.

По данным издания, татарстанские ИТ-компании продолжают импортозамещать западные вендоры. В России подобные работы поддерживают в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Цифровые продукты применяются почти во всех сферах экономики, бизнесе и госорганизациях.

На повестке дня у технологичных компаний стоят вопросы кибербезопасности и разработка новых инструментов. Отмечается, что даже, когда западные компании вернутся в Россию, разрабатывать свои решения и выходить на рынки других стран.

Так, как сообщил замгендиректора группы компаний ICL Сергей Соловьев, на начало 2025 года в Татарстане на российскую операционную систему Astra Linux перевели уже больше 150 тыс. рабочих мест госслужащих в 82 министерствах и ведомствах республики.