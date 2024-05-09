Хакеры разместили на сайтах Украины поздравление с Днем Победы и цитату Путина

Российские хакеры взломали украинские сайты, главным образом интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений, и разместили там поздравление с 9 Мая— Днем Победы, а также цитату Президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов, сообщил РИА Новости один из участников хакерской группы «Килобайт V».

«Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы», — сказал собеседник агентства.