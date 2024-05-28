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Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК
Международная хакерская группировка Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе крупного российского сервиса доставки посылок СДЭК, сообщает «RT на русском».
Хакеры опубликовали скриншоты проникновения в систему СДЭК. Они также «передали привет» российской компании Bi.Zone, которая консультирует СДЭК по кибербезопасности.
По словам хакеров, они использовали для взлома вирус-шифровальщик. Эту информацию подтвердили источники. Официальный представитель СДЭК заявил, что идет расследование технического сбоя.
На утро 28 мая СДЭК полностью не возобновил работу из-за последствий атаки. Компания принесла извинения клиентам в своем Telegram-канале, заверив, что все посылки находятся в безопасности.
По данным агентства, прием и выдача посылок может возобновиться 28 мая. Эксперты поясняют, что обычно восстановление после атаки шифровальщика занимает от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от масштабов нанесенного вреда.
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