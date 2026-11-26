Крупнейший менеджер паролей 1Password подвергся хакерской атаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика.

Известно, что 19 ноября злоумышленник получил доступ к корпоративному аккаунту одного из сотрудников и использовал его для внедрения вредоносного кода на серверные службы.

«Хакер получил доступ к некоторым нашим серверным системам и скопировал ограниченное количество информации об учетных записях клиентов, включая имена и адреса электронной почты, которые клиенты используют для входа в 1Password», – отмечают в пресс-службе.

При этом данные клиентов, их пароли и ключи шифрования затронуты не были. В настоящий момент разработчики проводят ротацию внутренних данных и принимают меры по локализации проблемы.