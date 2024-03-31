Хакасский национальный драмтеатр привезет в Казань четыре спектакля

Казань с гастролями посетит Хакасский национальный драмтеатр им. Топанова — коллектив представит четыре спектакля по произведениям мировой классики, национальной и современной драматургии. Об этом сообщает пресс-служба Татарского государственного театра драмы и комедии им. Тинчурина.

С 5 по 7 апреля гости и жители столицы Татарстана смогут увидеть постановки, получившие признание профессиональной и широкой зрительской аудитории.

Гастроли откроет интерактивная сказка для всей семьи «Тайна замка на холме» Тимура Казнова. В этот же день состоится показ музыкальной комедии по пьесе А. Цагарели «Ханума», являющейся визитной карточкой театра. Спектакль был поставлен в марте 2010 году и с тех пор входит в постоянный репертуар коллектива.

6 апреля будет представлен фантастический роман в двух действиях «Мастер и Маргарита» по роману М. Булгакова. Гастроли завершатся 7 апреля спектаклем «Хуу инейнiң тöллерi» («Мелодия коралловых бус»). Этот сценический проект создан по мотивам героического эпоса «Алтын Арығ» — одного из лучших произведений устного народного фольклора хакасов, повествующего о трех поколениях прославленных народных богатырей. Зрители увидят новую сценическую версию воплощения образа хакасской богатырши Алтын Арығ и ее подвигов во благо своего народа.