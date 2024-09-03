Хайруллин: Вдоль трассы Алексеевское – Альметьевск строят девять объектов мобильной связи

Вдоль строящейся скоростной трассы Алексеевское – Альметьевск устанавливают 9 объектов мобильной связи. Об этом заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, чьи слова приводит РБК Татарстан.

Он отметил, что на трассе М-7 за последние 1,5 года уже построили 10 объектов связи. Тем самым решилась проблема с нормальным сигналом, когда подъезжаешь к Челнам, уточнил спикер.

Хайруллин также подчеркнул, что РТ – на лидирующих позициях в стране по количеству малонаселенных сел и деревень (от 100 до 500 человек), но у которых есть сотовая связь. Так, за последние 18 месяцев она появилась в 87 населенных пунктах Татарстана.

Министр напомнил, что в России действует федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» национального проекта «Цифровая экономика». В рамках данного проекта каждый год проводят голосование, по итогам которого составляют список малых населенных пунктов, где планируют установить базовые станции сотовой связи. В этом году оно продлится до 17 ноября.