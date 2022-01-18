Хайруллин: В Татарстане произошел серьезный скачок по подключению сел к интернету

За последние два года в Татарстане значительно увеличилось число социально значимых учреждений, подключенных к скоростному интернету: это 3 527 тыс. сельских библиотек, фельдшерско-акушерских пунктов и других объектов. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

По национальному проекту «Цифровая экономика» скоростной интернет получили 305 сел. «Благодаря этой оптике граждане могут получить скоростной интернет. Для этих малочисленных пунктов открываются колоссальные возможности», — отметил глава ведомства.

В 2022 году работа будет продолжена, добавил спикер. «Мы, как жители городов, эти проблемы не испытываем, за редким исключением. И наше внимание будет направлено на сельскую территорию — устранение цифрового неравенства», — обозначил задачу Хайруллин.

Второе направление развития цифровизации в Татарстане — программа GPON, которая реализуется компанией «Таттелеком». В 2021 году участниками программы стали 50 тыс. домохозяйств — это жители сельских территорий, которые по оптическому проводу также получили доступ в интернет. В текущем году планируется подключить более 100 тыс. домохозяйств.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, цели нацпроектов были скорректированы.