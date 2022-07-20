Хайруллин: В этом году средняя зарплата айтишников выше, чем у нефтяников

Средняя заработная плата IT-специалистов стала выше, чем у нефтяников, заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Самое интересное: мы в этом году такую обнаружили тенденцию — средняя зарплата [айтишников] стала превышать среднюю зарплату по отрасли нефтедобычи и добычи полезных ископаемых ресурсов. Вы знаете, традиционно у нас у нефтяников в среднем по отрасли была самая высокая зарплата в Татарстане», – сказал он на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По его словам, задача ведомства в рамках «Стратегии развития 2030» – увеличение числа IT-специалистов. Сегодня в республике насчитывается порядка 50 тысяч IT-cпециалистов, включая связистов, разработчиков.

«Это порядка трех процентов активного, рабочего населения Татарстана. Но нам бы хотелось, чтобы это число из года в год росло», – отметил он.