news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 15 октября 2024 13:05

Хайруллин: Татарстан заинтересован в участии в эксперименте с криптовалютой

Скопировать ссылку
Хайруллин: Татарстан заинтересован в участии в эксперименте с криптовалютой
Айрат Хайруллин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан, будучи IT-регионом, заинтересован в участии в экспериментальном режиме по совершению сделок криптовалютой, заявил в своем телеграм-канале глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Сегодня в столице Татарстана открылся всероссийский KAZAN CRYPTOFORUM, напомнил он. Участниками события станут 50 профессиональных спикеров со всей России, 30 отраслевых спонсоров и более 50 тысяч слушателей.

«Я уверен, что совместными усилиями мы сможем сформулировать конструктивные выводы и определить векторы развития собственной национальной индустрии», — заявил Хайруллин и выразил уверенность в том, что Татарстан обязательно станет участником эксперимента по криптовалюте.

В рамках ЭПР будет создана экспериментальная площадка, на которой криптовалюты будут выступать как средства международных расчетов и ведения торгов на бирже.

#криптовалюта
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100