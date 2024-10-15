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Хайруллин: Татарстан заинтересован в участии в эксперименте с криптовалютой
Татарстан, будучи IT-регионом, заинтересован в участии в экспериментальном режиме по совершению сделок криптовалютой, заявил в своем телеграм-канале глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
Сегодня в столице Татарстана открылся всероссийский KAZAN CRYPTOFORUM, напомнил он. Участниками события станут 50 профессиональных спикеров со всей России, 30 отраслевых спонсоров и более 50 тысяч слушателей.
«Я уверен, что совместными усилиями мы сможем сформулировать конструктивные выводы и определить векторы развития собственной национальной индустрии», — заявил Хайруллин и выразил уверенность в том, что Татарстан обязательно станет участником эксперимента по криптовалюте.
В рамках ЭПР будет создана экспериментальная площадка, на которой криптовалюты будут выступать как средства международных расчетов и ведения торгов на бирже.
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