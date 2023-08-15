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Хайруллин: Татарстан является стабильным местом для трудоустройства IT-специалистов
Подготовка IT-специалистов является одной из приоритетных задач для Татарстана, так как будущее республики связано с нынешнем поколением, заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
«Непростая ситуация на IT-рынке страны в последние полтора года заметно изменила тренды по спросу и предложению на IT-специалистов. В этих условиях республика остается стабильным местом для трудоустройства специалистов, и у них есть возможность проявить себя с лучших сторон», – отметил министр.
Согласно данным ведомства, Татарстан является привлекательным регионом для IT-компаний, активно нанимающих мобильных разработчиков. При этом каждая вторая компания из топ-10 нанимателей имеет офисы в Казани или Иннополисе. К ним также относятся лидеры среди компаний-нанимателей: Тинькофф, VK, Сбер и Яндекс.
Самыми желанными кандидатами на рынке являются Senior-разработчики, готовые сразу приступить к работе. Отмечается, что начинающих специалистов некоторые из вышеупомянутых компаний готовят под себя, сотрудничая с татарстанскими вузами.
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