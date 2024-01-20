Хайруллин: Татарстан создаёт международный проект по производству микропроцессоров

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По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике разрабатывается международный проект по созданию производства микропроцессоров по технологии 55 нанометров. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Перед нами стоит задача создать международный проект микроэлектроники с созданием кристального производства фабрики с технологией 55 нанометров, который обеспечит российский рынок, а также будет ориентирован на экспортный потенциал», — заявил спикер.

По его словам, срок окупаемости такого проекта 15-20 лет, поэтому он потребует больших денег под 1% или даже отрицательной ставкой.

«Мы готовим предложение для Правительства России и [Президента] Владимира Путина. Уверен, мы будем поддержаны, потому что у Татарстана есть колоссальный научно-технологический потенциал», — добавил министр.

Он пояснил, что многие страны не имеют доступа к технологии производства таких микропроцессоров, но при этом они установлены в большой части бытовой техники, в том числе в смартфонах, камерах, стиральных машинах и многом другом.