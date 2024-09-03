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Хайруллин спрогнозировал выручку IТ-компаний в Татарстане за 2024-й
Выручка IT-компаний Татарстана в 2024-м может составить более 200 млрд рублей. Такой прогноз дал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.
Спикер подчеркнул, что IТ-экономика растет темпами, превышающими средние экономические темпы роста за счет своей экспортной ориентированности. Такой прогресс устраивают Минцифры РТ, цитирует Хайруллина РБК Татарстан.
Для сравнения: в 2023 году выручка IТ-отрасли в Татарстане составила порядка 170 млрд рублей.
Хайруллин также добавил, что в Татарстане вклад IТ-индустрии в экономику региона составляет порядка 3%. Этот больше, чем в среднем по стране.
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