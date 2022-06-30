Хайруллин: Открытие нового IT-парка состоится через два месяца

Новый казанский IT-парк имени Башира Рамеева откроет двери через два месяца. Об этом рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

«Анонсирую, что, наверное, буквально через несколько месяцев свои двери откроет новое место — суперсовременный IT-парк имени Башира Рамеева», — сообщил глава Минцифры РТ на паблик-токе «Легко об айти».

По словам министра, новый IT-парк имеет площадь 42 тыс. кв. метров. «Мы в нем воплощаем всё. Мы учли интересы практически всех людей. Там будут детская комната, детский IT-парк, киберспортивная арена, еда, парикмахерская. Мы сделаем мультибрендовый магазин электронной торговли. Там будут ребята, которые занимаются цифровым правом и туризмом в области IT», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что открытие нового IT-парка имени Башира Рамеева в Казани предварительно запланировано на 30 августа, когда отмечается День Республики Татарстан

Новый IT-парк разместится на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» — между улицами Спартаковская и Салимжанова. Парк будет состоять из двух блоков. Первый предполагает реновацию здания фабрики «Спартак», его общая площадь составит 24,4 тыс. кв. метров, тогда как второй — строительство нового корпуса в три — пять этажей площадью 19,3 тыс. кв. метров.