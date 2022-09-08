Хайруллин оценил возможность присвоения Казани статуса киберспортивной столицы России

В Казани и Татарстане есть огромное киберспортивное сообщество, многие местные уроженцы добились чемпионства в e-sports. Кроме того, в республике работает ряд компаний, которые занимаются разработкой компьютерных игр. Однако в этом плане еще есть куда расти. Таким мнением поделился министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин на пресс-конференции.

«Звание киберспортивной столицы для Казани — это интересное предложение. У нас есть хорошая практика — патентовать подобные звания. Мы уже гастрономическая и спортивная столица. Но нам еще есть над чем работать в этом направлении», — пояснил глава Минцифры.

Министр также подчеркнул, что в Казани на базе IT-парка имени Башира Рамеева создана самая большая киберарена в России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани в 2024 году пройдут «Игры будущего», призовой фонд которых составит 25 млн долларов.