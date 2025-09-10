news_header_top
Общество 10 сентября 2025 15:14

Хайруллин объяснил проблемы с интернетом в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ограничения работы интернета в Авиастроительном районе Казани связано с мерами безопасности в связи с нахождением там крупных предприятий. Эти ограничения будут постоянными. При этом ограничены только сети 3G и 4G. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Сети 3G и 4G являются реальным каналом управления БПЛА. Поэтому с июня 2025 года начали применять новые меры безопасности – временное ограничение работы мобильного интернета на время действия режима беспилотной опасности. С начала сентября операторы, независимо от режима, полностью отключили мобильный интернет вокруг Казанского авиационного завода. Но мобильная связь там не блокируется. Вы можете набрать сотовые номера», – подчеркнул Хайруллин.

Если есть места, где не обеспечена мобильная связь, нужно оставить заявку по телефону 122, по которому можно обратиться в Минцифры для решения проблемы.

Для обеспечения мобильным интернетом в Татарстане продолжают строительство общественных точек Wi-Fi. К примеру, в парке «Крылья Советов» недалеко от авиационного завода, установлено девять таких точек.

«Да, это неудобно, да, это медленно, но это безопасно для территории. Право на безопасность граждан гарантируется Конституцией России. Поэтому, чтобы туда ничего не прилетело, меры и принимаются. Прошу отнестись к ним с пониманием», – заключил Хайруллин.

