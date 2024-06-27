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Хайруллин о тестировании 5G: Наверное, не пойдет, надо сразу 6G делать
Вопрос тестирования динамического управления частотным спектром для 5G обсудили сегодня на пресс-конференции в «Татар-иноформе». По словам министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, сейчас уже существуют технологии 6G и ориентироваться нужно на них.
«Мы рассчитываем в ближайшее время переходить на новый этап. Есть уже технологии 6G. Если обратить внимание, за последние 20 лет, особенно в России, видно, что все четные технологии выстреливали, а нечетные всегда были промежуточные», – сказал Хайруллин.
«3G было, мы его даже не помним. 2G – это голос, 4G – это LTE, с 3G что-то не пошло, ну и 5G, наверное, не пойдет. Надо сразу 6G делать», – добавил министр.
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