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Экономика 27 июня 2024 15:55

Хайруллин о тестировании 5G: Наверное, не пойдет, надо сразу 6G делать

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Вопрос тестирования динамического управления частотным спектром для 5G обсудили сегодня на пресс-конференции в «Татар-иноформе». По словам министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, сейчас уже существуют технологии 6G и ориентироваться нужно на них.

«Мы рассчитываем в ближайшее время переходить на новый этап. Есть уже технологии 6G. Если обратить внимание, за последние 20 лет, особенно в России, видно, что все четные технологии выстреливали, а нечетные всегда были промежуточные», – сказал Хайруллин.

«3G было, мы его даже не помним. 2G – это голос, 4G – это LTE, с 3G что-то не пошло, ну и 5G, наверное, не пойдет. Надо сразу 6G делать», – добавил министр.

#Айрат Хайруллин #Татарстан
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