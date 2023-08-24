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Хайруллин о соглашении Татарстана с Москвой: Мы обновим систему электронного образования
Благодаря соглашению Москвы и Татарстана о сотрудничестве в сфере внедрения IT-технологий в образование, в школах республики появится единый доступ к федеральным учебным материалам и контенту. Какие именно изменения ждут учебные заведения республики после подписания документа объяснил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
«После обновления системы у татарстанских школ появятся гораздо больше эффективных инструментов и функций для работы и организации учебного процесса, – написал Хайруллин в своем телеграм-канале. – Это единый доступ к федеральным учебным материалам и контенту (~2 млн материалов), полностью обновленный электронный журнал, автоматизация процессов подготовки отчетности и учебных планов, удобные мобильные решения для учителей, и многое другое».
По мнению министра, соглашение повысит общую удовлетворенность и освободит время для «живого» взаимодействия с учащимися.
Напомним, сегодня в Москве Раис РТ Рустам Минниханов и мэр города Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий в сферу образования. Предполагается, что в школах Татарстана на базе наработок Москвы внедрят региональный сегмент Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» (ФГИС «Моя школа»).
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