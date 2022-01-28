Хайруллин о регулировании крипторынка: Подход Татарстана могут масштабировать на страну

Подход Татарстана в сфере крипторынка, предполагающий государственное регулирование вместо запрета операций с криптовалютами, может быть масштабирован на всю страну. Такое мнение на пресс-конференции с журналистами выразил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Он прокомментировал новости о разработке федеральными ведомствами общего подхода к криптовалютному регулированию в стране. Ранее Центробанк предлагал внедрить полный запрет на такие операции через отечественную финансовую инфраструктуру, однако Президент РФ Владимир Путин напомнил о значительных перспективах развития данной отрасли. По итогам совещания с главой государства Минфин и ЦБ подготовят общую стратегию регуляции криптовалют в России.

Хайруллин напомнил, что аналогичный подход ранее зафиксировал Татарстан, который предлагал создать на своей территории пилотную зону для крипторынка – под контролем федеральных властей и Банка России.

«Татарстан всегда был регионом, где вырабатываются подходы, которые потом могут быть масштабированы на территорию всей страны. Мы видим большие объемы доходов, которые в форме налогов сейчас теряет бюджет. Люди готовы платить налоги, готовы легально вести свою деятельность [с криптовалютой]. И это требует определенного регулирования», – резюмировал глава Минцифры РТ.

