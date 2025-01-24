Названы районы Татарстана, где долго рассматривают электронные заявления
Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин озвучил антирейтинг районов, где долго рассматривают электронные заявления граждан. Заявление прозвучало на итоговом заседании коллегии Минцифры республики.
«Существует проблема, требующая особого внимания — несвоевременное рассмотрение электронных заявлений граждан. Особенно остро данный вопрос стоит в следующих районах: Высокогорский, Зеленодольский, Тукаевский, Пестречинский», – сказал министр.
Хайруллин отметил, что просрочки в этих районах Татарстана стали закономерностью, и попросил глав «пересмотреть подход к данному вопросу».