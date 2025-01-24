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Общество 24 января 2025 16:50

Названы районы Татарстана, где долго рассматривают электронные заявления

Названы районы Татарстана, где долго рассматривают электронные заявления
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин озвучил антирейтинг районов, где долго рассматривают электронные заявления граждан. Заявление прозвучало на итоговом заседании коллегии Минцифры республики.

«Существует проблема, требующая особого внимания — несвоевременное рассмотрение электронных заявлений граждан. Особенно остро данный вопрос стоит в следующих районах: Высокогорский, Зеленодольский, Тукаевский, Пестречинский», – сказал министр.

Хайруллин отметил, что просрочки в этих районах Татарстана стали закономерностью, и попросил глав «пересмотреть подход к данному вопросу».

#Заявления #сроки #жалоба
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