Названы районы Татарстана, где долго рассматривают электронные заявления

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Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин озвучил антирейтинг районов, где долго рассматривают электронные заявления граждан. Заявление прозвучало на итоговом заседании коллегии Минцифры республики.

«Существует проблема, требующая особого внимания — несвоевременное рассмотрение электронных заявлений граждан. Особенно остро данный вопрос стоит в следующих районах: Высокогорский, Зеленодольский, Тукаевский, Пестречинский», – сказал министр.

Хайруллин отметил, что просрочки в этих районах Татарстана стали закономерностью, и попросил глав «пересмотреть подход к данному вопросу».