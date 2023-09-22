Хайруллин назвал главные тренды цифровизации в госуправлении

Фото: © «Татар-информ»

На церемонии закрытия Kazan Digital Week министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин рассказал об основных трендах и потребностях цифровизации в сфере госуправления. В топе платформа для взаимодействия с программистами и ускорение оказания услуг.

«Первый тренд, который мы установили в ходе дискуссий на форуме, — необходимость появления площадки, где госучреждения могли бы работать с программистами и массово решать вопросы автоматизации деятельности органов власти. Второй тренд — реинжиниринг государственных и муниципальных услуг в части сокращения сроков», — сообщил министр.

Следующий тренд — «смартфонизация» системы госуправления. То есть она должна работать не только в виде сайтов, но и удобных приложений, которые можно открыть со смартфона. Ещё одним трендом Хайруллин назвал кибербезопасность и защиту персональных данных.

«Также важен вопрос софта. Он не может строиться на железе, которое производится не на подконтрольной государству территории», — подчеркнул министр.

По его словам, следующая ступень развития в сфере цифровизации госуправления в Татарстане должен заключаться в переходе республики в статус data-ориентированным регионом.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», – отмечал ранее глава государства.