Хайруллин Ильгиз Калимуллович

Ильгиз Калимуллович — первый председатель Общественной палаты РТ, общественный деятель.

В 1992–2001 годах занимал должность заместителя Премьер-министра PT. На посту курировал социально-культурный блок: осуществил перевод республиканского телевидения на цветное вещание, провел реконструкцию большого количества культурных объектов. С 2006 по 2012 год возглавлял Общественную палату Республики Татарстан на протяжении трех созывов, дважды являлся членом комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным отношениям и свободе совести.

В 2006 году избран первым председателем Общественной палаты Татарстана: при нем произошло формирование и укрепление основных принципов и треков работы органа. Проделана большая работа по развитию и реализации основных направлений работы Палаты.

За уникальный многолетний вклад в формирование деятельности Общественной палаты РТ как объединяющей организации общественности и органов власти удостоен премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества 2015 года.