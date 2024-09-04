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Общество 4 сентября 2024 16:35

Хайруллин - чиновникам: Будьте добры пользоваться российскими смартфонами

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Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин призвал на уровне закона запретить российским чиновникам пользоваться иностранными смартфонами, добавив, что пора бы слезть с «импортной иглы» в сфере цифровых технологий.

«Если работаете в госсфере, будьте добры пользоваться российскими смартфонами», — цитирует спикера газета «Республика Татарстан».

Он отметил, что российские телефоны стоят дешевле, но тем не менее там тоже есть доступ в интернет, с них можно писать в мессенджерах и «можно так же позвонить».

Причем Хайруллин считает, что чиновники должны пользоваться не только отечественными телефонами, но и ноутбуками российского производства.

#Айрат Хайруллин #чиновники #мобильные телефоны
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