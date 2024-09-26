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Хайруллин: Через несколько лет в Татарстане не будет мест, где не ловит связь
Благодаря космическим технологиям в Татарстане уже через несколько лет не останется ни одной локации, где не будет ловить связь. Об этом «Татар-информу» рассказал министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.
«Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько лет благодаря космическим технологиям в Татарстане не останется ни одного квадратного сантиметра, где не ловит связь. Сейчас еще есть локации в лесах, на трассах, в малочисленных населенных пунктах, где плохо работает связь», - пояснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что развитие системы спутников неразрывно связано с прогрессом отрасли беспилотных летательных аппаратов.
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