Хайруллин: Через несколько лет в Татарстане не будет мест, где не ловит связь

Благодаря космическим технологиям в Татарстане уже через несколько лет не останется ни одной локации, где не будет ловить связь. Об этом «Татар-информу» рассказал министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько лет благодаря космическим технологиям в Татарстане не останется ни одного квадратного сантиметра, где не ловит связь. Сейчас еще есть локации в лесах, на трассах, в малочисленных населенных пунктах, где плохо работает связь», - пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что развитие системы спутников неразрывно связано с прогрессом отрасли беспилотных летательных аппаратов.