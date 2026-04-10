Хайруллин анонсировал запуск цифрового онлайн-колледжа в Казани в 2026 году

Бывший министр цифрового развития Татарстана, помощник Премьер-министра республики Айрат Хайруллин сообщил о запуске в Казани нового образовательного проекта – «Цифрового колледжа имени Башира Рамеева». Начало обучения в нем запланировано на 1 сентября 2026 года.

По словам Хайруллина, работа над проектом велась около пяти месяцев и включала подготовку документов, платформы, образовательного контента и модели для получения лицензии.

«Сегодня образование – это уже не столько про знания, сколько про способность человека быстро учиться, мыслить и работать с будущим», – подчеркнул он в своем телеграм-канале.

«Я занялся этим, потому что меня не устраивает нынешнее образование», – отметил Хайруллин.

Он считает, что система образования должна меняться с учетом развития технологий и искусственного интеллекта.

«Можно строить платформы, ИИ-сервисы, цифровую инфраструктуру, но без людей, которые умеют мыслить, быстро учиться и работать со сложностью, все это не взлетит», – добавил помощник Премьер-министра Татарстана.

По его словам, новый колледж не будет классическим онлайн-образованием с набором записанных лекций и курсов. Проект предполагает обучение с участием экспертов из индустрии и работу над реальными IT-задачами.

«Цифровой колледж сможет соединить лучшее из двух миров, включая качество сильной школы, гибкость цифровой среды и ранний старт в реальной профессии», – заявил он.

Хайруллин подчеркнул, что особое внимание в проекте будет уделено развитию навыков самостоятельного мышления и работы с современными инструментами.

«ИИ должен усиливать человека, а не делать его слабее», – отметил он.

Также он сообщил, что колледж станет важным этапом более крупного проекта – создания Цифрового университета. «Но и это только первый шаг. Цифровой колледж – важный этап на пути к следующем большому проекту "Цифровой университет"», – заключил Хайруллин.