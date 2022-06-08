Хайкинг с пользой для природы: в Русско-Немецкой Швейцарии состоится экоэкскурсия

В пятницу, 10 июня, в Русско-Немецкой Швейцарии состоится хайкинг-экскурсия. В течение двух часов жители и гости Казани могут не только прогуляться по уникальной заповедной территории, но и помочь очистить окрестности от мусора. В заключение участников ожидает встреча заката на одной из живописных обзорных точек, говорится в сообщении в Telegram-канале Стратегии развития Казанки.

«За два часа мы пройдем маршрут по возвышенностям Русско-Немецкой Швейцарии <...> Во время прогулки мы очистим окрестности от мусора и встретим закат на одной из самых живописных обзорных точек Казани», — отмечают организаторы.

Они напоминают, что в будущем здесь появится парк — одно из общественных пространств, создаваемых в рамках Стратегии развития Казанки.

Хайкинг-экскурсия стартует в 18.00, сбор запланирован у дома 29б по улице Николая Ершова. Участникам стоит надеть удобные кроссовки на объемной подошве, а также принести с собой воду, пакет для сбора мусора и трекинговые палки.