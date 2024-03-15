Хафиз Миргалимов: Выборы Президента РФ определят основополагающий вектор развития страны

Выборы Президента России не промежуточные, они определят основополагающий вектор развития нашей страны. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился депутат Госсовета РТ, первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

«Эта избирательная кампания необычная. Она поступательная, объединительная, позволяет каждому гражданину задаться вопросом: быть или не быть России, многонациональному Татарстану? Я объехал несколько избирательных участков – как никогда люди идут на выборы. Атмосфера доброжелательная, спокойная, конструктивная. Никто никому не мешает», – сказал парламентарий.

По мнению Миргалимова, избиратели отдадут предпочтение кандидату, которому доверят будущее России. «Чистые и честные выборы в России покажут, кому граждане отдали свои голоса. И победит достойный», – подчеркнул он.

Политик убежден, что все граждане многонациональной России должны выполнить свой гражданский долг и прийти на выборы.

«Это особенно важно в такое время, в которое мы живем. Потому что дальнейшая судьба нашей Родины зависит от объединения всего общества. Все должны отдать свои голоса, чтобы укрепить Россию. На фоне тех событий, которые происходят в мире, мы должны, забывая свои политические разногласия, объединиться и победить», – заключил он.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).