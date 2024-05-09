Хафиз Миргалимов: Приходят новые герои, значит, есть преемственность Победы

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

День Победы — это великий и светлый праздник, который напоминает об ответственности за судьбу Родины и будущих поколений. Об этом заявил журналистам депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов.

«К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны уходят из жизни, с каждым годом их становится все меньше. Но, несмотря на то, что прошло уже 79 лет, значимость Великой Победы только возрастает. Сейчас наши ребята находятся в зоне СВО, тоже приближают Победу», — сказал парламентарий.

По мнению Миргалимова, Победа в специальной военной операции станет продолжением Великой Победы 1945 года.

«Тогда более 20 млн людей отдали за нее свои жизни. Сейчас приходят новые герои. Они молодые и храбрые. Значит, преемственность Победы есть. Я думаю, будут еще свои Жуковы, Рокоссовские, Ватутины, Шумиловы, Чуйковы и так далее», — заключил он.

Сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вместе с депутатами возложили цветы и памятные венки на Архангельском кладбище в Казани.