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Хафиз Миргалимов: Приходят новые герои, значит, есть преемственность Победы
День Победы — это великий и светлый праздник, который напоминает об ответственности за судьбу Родины и будущих поколений. Об этом заявил журналистам депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов.
«К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны уходят из жизни, с каждым годом их становится все меньше. Но, несмотря на то, что прошло уже 79 лет, значимость Великой Победы только возрастает. Сейчас наши ребята находятся в зоне СВО, тоже приближают Победу», — сказал парламентарий.
По мнению Миргалимова, Победа в специальной военной операции станет продолжением Великой Победы 1945 года.
«Тогда более 20 млн людей отдали за нее свои жизни. Сейчас приходят новые герои. Они молодые и храбрые. Значит, преемственность Победы есть. Я думаю, будут еще свои Жуковы, Рокоссовские, Ватутины, Шумиловы, Чуйковы и так далее», — заключил он.
Сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вместе с депутатами возложили цветы и памятные венки на Архангельском кладбище в Казани.
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